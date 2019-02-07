Путин обсудил будущее ВР в России с главой компании

Президент РФ Владимир Путин обсудил с главным исполнительным директором компании British Petroleum (ВР) Робертом Дадли перспективы дальнейшей работы на российском рынке.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, Путин напомнил, что ВР, которая владеет более 19% акций "Роснефти" и вложила в экономику России около 17 миллиардов долларов, является надежным стратегическим партнером РФ.

Песков подчеркнул, что руководитель страны отметил, что ВР в России всегда помогали, и будут помогать в реализации ее проектов, и предложил Дадли обсудить дальнейшие планы сотрудничества – как в отношении "Роснефти", так и в других направлениях.

В ответ Дадли сообщил, что British Petroleum более 5 лет работает с "Роснефтью", которая в 2018 году вошла в топ-10 крупнейших нефтегазовых компаний мира и считает себя ее стратегическим партнером. Главный исполнительный директор поблагодарил президента за поддержку и неизменное внимание к работе компании.