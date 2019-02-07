Путин обсудил будущее ВР в России с главой компании
Президент РФ Владимир Путин обсудил с главным исполнительным директором компании British Petroleum (ВР) Робертом Дадли перспективы дальнейшей работы на российском рынке.
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, Путин напомнил, что ВР, которая владеет более 19% акций "Роснефти" и вложила в экономику России около 17 миллиардов долларов, является надежным стратегическим партнером РФ.
Песков подчеркнул, что руководитель страны отметил, что ВР в России всегда помогали, и будут помогать в реализации ее проектов, и предложил Дадли обсудить дальнейшие планы сотрудничества – как в отношении "Роснефти", так и в других направлениях.
В ответ Дадли сообщил, что British Petroleum более 5 лет работает с "Роснефтью", которая в 2018 году вошла в топ-10 крупнейших нефтегазовых компаний мира и считает себя ее стратегическим партнером. Главный исполнительный директор поблагодарил президента за поддержку и неизменное внимание к работе компании.
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