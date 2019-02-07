Российские конькобежцы взяли бронзу в командном спринте

В немецком Инцеле стартовал чемпионат мира по конькобежному спорту в отдельных видах. Женская, а затем и мужская сборные России завоевали бронзовые медали в командном спринте.

У женщин победу с результатом 1 минута 26,289 секунды одержали голландки. На втором месте сборная Канады, отставшие на 0,92 секунды. Сборная России, за которую выступали Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова и Дарья Качанова, заняла третье место, уступив победительницам 0,97 секунды.

В мужском турнире также победили конькобежцы из Голландии, пробежавшие за 1 минута 19,053 секунды. На втором месте сборная Южной Кореи, проигравшие 0,95 секунды. Сборная России, в составе которой выступали Павел Кулижников, Роман Мурашов и Виктор Муштаков, заняли третье место, уступив голландцам 1,04 секунды.