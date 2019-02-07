На Дону появится один из крупнейших в стране логистических центров "Почты России"

Через полтора года в Ростовской области введут в строй новый логистический центр "Почты России". Как сообщил на пресс-конференции министр информационных технологий региона Герман Лопаткин, к строительству планируют приступить в апреле-мае 2019 года.

Общая площадь донского логистического центра будет более 50 тысяч квадратных метров. Он станет одним из крупнейших в стране. Как сообщает ГТРК "Дон-ТР", строительство комплекса обеспечит области полторы тысячи дополнительных рабочих мест.