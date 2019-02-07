Смертельное падение из окна: не уследившая за ребенком няня вновь ищет работу
55-летняя няня Галя, не уследившая за выпавшим из окна многоэтажки ребенка, получила второй шанс. Мособлсуд приговорил ее к условному сроку в один год и три месяца по статье "Причинение смерти по неосторожности" и запретил выезжать за пределы Щелкова. И теперь женщина снова ищет работу. Ей уже предложили посидеть с трехлетним ребенком. Правда, на работу тихая и спокойная няня еще не согласилась.
В доме в подмосковном Щелкове, где произошла трагедия, на окнах были установлены специальные детские замки на окнах, сообщает "Комсомольская правда". Родители мальчика категорически запретили няне их открывать. Кроме того, за две недели до трагического дня в доме были установлены видеокамеры: родители заметили, что их сын стал после общения с няней грустным.
Няню Галю родители погибшего ребенка нашли в соцсетях. Она отрекомендовала себя как внимательная и заботливая бэби-ситтер. Своих детей у дамы не было, но она заявила о своей любви к детям. Заключать договор с ней не стали, но мама и папа двухлетнего сына исправно переводили ей ежемесячно деньги на карточку.
17 апреля 22017 года исполнился год сидения няни с ребенком. И этот же день стал последним в жизни двухлетнего малыша. Камеры в доме в этот день не работали, о чем няня, как заявили родители погибшего ребенка в суде, прекрасно знала.
По словам няни, она впервые открыла окна, чтобы вдохнуть свежего воздуха. Якобы малыш проворно забрался по дивану на подоконник, уселся на нем и оперся на москитную сетку спиной. Падение ребенка беспристрастно зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
"Я пыталась поймать ребенка за майку, но не удержала", — заявила женщину в суде.
Родители погибшего малыша собираются обжаловать январское решение Мособлсуда. Адвокат семьи считает, что дело с самого начала было неправильно квалифицированно. И нерадивая няня должна отвечать не по первой, а по второй части статьи 109. По ней наказание строже – до трех лет лишения свободы и запрет на профессиональную деятельность. Но так как родители не заключили с няней трудовой контракт, то она судом не рассматривалась как должностное лицо.
Директор фирмы по подбору персонала для дома Евгения Нестерова, комментируя эту историю, призвала родителей забыть про открытые окна до достижения детьми трехлетнего возраста. Ежегодно из-за открытых окон выпадают и гибнут сотни детей: у них в этом возрасте еще не сформировалось чувство опасности высоты.
Кроме того, необходимо обязательно проверять все документы будущей сиделки с ребенком, вплоть до медицинских справок. В Москве страдающая психическим заболеванием Гульчехра Бобокулова в 2016 году убила девочку, за которой ухаживала. Суд отправил женщину на принудительное лечение.
Неравнодушные мамаши много лет ведут в Интернете общедоступный черный список недобросовестных нянь. Он пополняется вне зависимости от решений судов и запретов на профессиональную деятельность.
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