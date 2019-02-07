Названо имя нового главы Ростуризма

Главой Ростуризма назначена член наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Зарина Догузова. В 2015 году президент Владимир Путин присвоил ей звание государственного советника третьего класса.

Выпускница МГИМО с 2012 года работала в управлении президента по общественным связям и коммуникациям. До назначения в Ростуризм она возглавляла один из департаментов управления, отмечает "Интерфакс".

5 февраля 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил главу Ростуризма Олега Сафонова от должности. Сафонов руководил развитием туризма с мая 2014 года. При этом активно курировать ведомство было поручено Минэкономразвитию. До сентября 2018 года Ростуризм был в ведении Минкультуры. В Минэкономразвитии кураторство Ростуризма было поручено заместителю главы Минэкономразвития Сергею Галкину. В Минэкономразвития 34-летний Галкин пришел из банковского сектора – работал аналитиком в "ВТБ Капитал".