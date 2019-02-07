Лучшим молодым ученым России вручили президентские премии
Они пока не могут похвастаться громкими научными титулами и званиями, зато в их активе открытия, которые уже приносят пользу людям во всем мире. В Кремле сегодня вручали президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых. И, как отметил Владимир Путин, государство будет стремиться к тому, чтобы привлекать в науку талантливых студентов и аспирантов и даже школьников.
В Кремле сегодня собрались перспективные молодые ученые страны. А самым лучшим из них — тем, кого отобрал экспертный совет, — присуждены президентские премии. Вручают их традиционно накануне Дня российской науки.
Церемония эта юбилейная — десятая. Главные условия для претендентов — возраст до 35 лет и значимость работы для научного сообщества.
"Наши общенациональные проекты требуют мощной научной подпитки, в том числе реализация задачи пространственного развития России, формирование новых механизмов экономического, научного, технологического роста на всей ее огромной территории. Именно для этого в самое ближайшее время будет запущен процесс создания научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня, причем в первую очередь они появятся в тех регионах, где наука, ее достижения особенно востребованы для социально-экономического развития, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке", — заявил Владимир Путин.
Первый в истории премии лауреат с Дальнего Востока — биолог Вячеслав Дячук — открыл способ восстановления нервных клеток, а это ключ к лечению болезней Альцгеймера и Паркинсона.
"Это будущее медицины, — говорит Вячеслав. — Потому что мы открыли механизм для восстановления нейронов в организме человека".
На основе исследований Екатерины Гризановой из Новосибирска создан принципиально новый метод борьбы с насекомыми-вредителями.
"Биологические средства защиты помогают бороться экологически чистым способом, — утверждает Екатерина Гризанова, ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета. — Они абсолютно безопасны для окружающей среды, для почвы, для рыб, для птиц, и, естественно, они не накапливаются в продуктах питания.
Математик Иван Оселедец написал формулу, по которой сейчас по всему миру обрабатывают гигантские массивы данных.
"На всем моем пути я получал мощную поддержку государства, людей; в целом, в общем-то, я являюсь примером молодого ученого, который вырос в России", — говорит Иван Оселедец, доцент Сколковского института науки и технологий.
Томские оптики Евгений Горлов и Виктор Жарков собрали уникальный лазерный прибор, который улавливает малейшую концентрацию взрывчатых веществ.
"Он позволяет дистанционно выявлять источники опасности в условиях интенсивного пассажиропотока и, по сути, заменяет на посту служебных собак. По оценкам экспертов, созданные авторами технические комплексы значительно превосходят зарубежные аналоги", — заявил президент РФ.
"Хочу поблагодарить совет при президенте Российской Федерации по науке и образованию за возможность лично встретиться с вами, Владимир Владимирович, и пожать вам руку. Для меня это самая высокая награда", — говорит Виктор Жарков, научный сотрудник Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева.
Все они учились и работают в России. Ни один из лауреатов этой президентской премии, — а за десятилетие их набралось больше полусотни — Родину не покинул.
"Мне очень приятно, что, что таких результатов добиваются молодые исследователи, — сказал президент России. — Это значит, что у нас впереди задел мощный, хороший, интересный, перспективный и надежный. Я вас еще раз поздравляю. Хочу выразить надежду на то, что это только начало вашего творческого пути".
У премии есть и денежный эквивалент — два с половиной миллиона рублей. Причем со следующего года он будет удвоен до пяти миллионов.
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