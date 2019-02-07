Тимошенко обвинила Порошенко, что он прикрывается святыми вещами

Россиян не будет среди официальных наблюдателей на грядущих выборах на Украине. Законодательный запрет на это вынесла Верховная рада. Помимо этого парламент Украины по предложению президента Порошенко окончательно утвердил изменения в конституцию страны, которыми закрепляется курс на вступление в ЕС и НАТО.

Еще перед началом заседания по скучающим лицам народных избранников стало понятно, что голосование по судьбоносным изменениям Конституции — чисто техническое. Решение будет принято, кто бы что ни говорил сегодня с трибуны.

"Сейчас, прямо сейчас, во время прямой трансляции в Кремле очень внимательно наблюдают за происходящим", — заявил Порошенко.

Не следили за выступлением гаранта как раз украинские депутаты.

Курс на НАТО и ЕС Порошенко объявил ключевым маркером распознавания "свой-чужой". Соперники по президентской гонке решили не упускать повод для собственного пиара.

"Сегодня власть хочет использовать святые вещи – членство Украины в ЕС и НАТО – для того, чтобы как ширмой прикрыть всё, что они творят в кулуарах!", — заявила Юлия Тимошенко, кандидат на пост президента Украины, руководитель фракции "Батькивщина" в Верховной раде.

"Вы идете в Европу через Африку! Мы сегодня занимаем низшее место по медицине, по охране здоровья, по зарплатам, по пенсиям!", — прокомментировал Олег Ляшко, кандидат на пост президента Украины, руководитель фракции "Радикальная партия Олега Ляшко" в Верховной раде.

В Киевском районе Виноградаре как раз этим утром сняли кадры, как расхватывают выброшенную на помойку просрочку у местного супермаркета.

Что бы ни звучало сегодня в Раде — результаты голосования оказались красноречивее. Все, кто критиковал Порошенко, проголосовали "за", кроме оппозиции.

Из Конституции также убрали пункт о порядке размещения иностранных военных баз на Украине. Чтобы расширить существующую под Николаевом или построить еще несколько — у военных США теперь гораздо меньше препятствий.

"Ни в НАТО, ни в ЕС нас не возьмут. Это понятно. И не может парламент с уровнем доверия населения всего в 4% принимать такие решения за народ!", — заявил Юрий Бойко, кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной рады.

Решать такие вопросы, по мнению кандидата в президенты Юрия Бойко, можно только путем референдума.

К тому же, гражданский конфликт на юго-востоке, как и любой другой, напрямую запрещает НАТО принимать такую страну в свои ряды.

Предложивший пути мирного решения Виктор Медведчук сегодняшнее голосование в Раде назвал предательством интересов миллионов украинцев.

В защиту политика, которому в Киеве угрожают уголовным делом и покушением, сегодня высказались в Брюсселе.

"Ситуация на Донбассе должна беспокоить всех и надо приветствовать любые попытки конструктивных решений, а не отвечать на них угрозами", — отметил Уильям Дартмут, депутат Европарламента.

"Если прокуроры или правительства решают, что эти взгляды неприемлемы и применяют полицию или суды, чтобы подавить эти взгляды, то это не демократия, а диктатура", — говорит Стивен Вульф, депутат Европарламента.

Диктатор Порошенко — как его назвал депутат Европарламента — прекрасно понимает, что без давления на оппонентов и максимально непрозрачного голосования выборы ему не выиграть.

"Ира, Конституция! – Ой, б…!" – Ира Конституция — это спикер Парубий жене генпрокурора Луценко. Она перепутала доклады и не постеснялась выругаться. Вторым важным законом, который также был принят сегодня в Раде, стал запрет участия российских наблюдателей на мартовских выборах.

Из Вашингтона Киеву уже намекнули, что заигрываться в демократию всё же не стоит: "Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволяет людям ставить под сомнение выборы".

Похоже, даже спецпредставителю Госдепа по Украине Волкеру всё труднее удерживать под контролем нынешние киевские власти.