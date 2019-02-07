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Курилы и мирный договор с Японией 37 минут назад
Пририсовали на Би-би-си: японцы поспешили перекрасить Южные Курилы
Так называемый день "северных территорий" отмечали в Японии. В Токио 7 февраля 2019 года прошел митинг, участники которого требовали вернуть Курилы Японии. На этом фоне еще более провокационным выглядит видео, которое показало Би-би-си. Из рекламного ролика японского правительства следует, что Курилы, якобы, уже и не российские. Эти кадры увидели и в Сахалинской области. И ответ последовал незамедлительно.
В этот день, 7 февраля, у российского посольства в Японии усиливают охрану. Полицейские следят за тем, чтобы ультраправые националисты не приближались к зданию, впрочем, не мешая митингующим выкрикивать лозунги, суть которых не меняется из года в год. В день "северных территорий" в Токио особенно ожесточенно спорят о российских Южных Курилах.
Официальный Токио 7 февраля проводит ежегодный съезд, где о принадлежности островов говорят уже на языке дипломатии.
Красноречивее слов — карты. В правительственном видеоролике об инвестиционной привлекательности Японии, который, что примечательно, крутит британский канал Би-би-си, Страна Восходящего Солнца приросла российскими Кунаширом, Шикотаном, Итурупом и грядой Хабомаи. Среди цифр и графиков — грубая геополитическая ошибка, но ее не замечают или не хотят замечать.
"Признание итогов Второй мировой войны — это неотъемлемый фактор современной международной жизни, поскольку эти итоги закреплены в Уставе ООН, как не подлежащие пересмотру. И мы, конечно же, очень рассчитываем, что наши японские партнеры сделают такой шаг", — подчеркнул российский посол в Японии Михаил Галузин.
Южные Курилы — под пристальным вниманием с японского берега, причем буквально. С мыса Носаппу на острове Хоккайдо в хорошую оптику можно разглядеть и Кунашир, и Хабомаи. Созерцать острова отсюда в хорошую погоду — традиция. Здесь же продают сувениры: самый популярный — кружка с точной площадью каждого южнокурильского острова.
При этом курильчан такое внимание со стороны соседей удивляет. Здесь давно не край цивилизации: развита промышленность, инфраструктура, из года в год растет рождаемость — на островах живут семьи в три, а то и в четыре поколения.
"Давно пора перестать считать, что Курилы — это четыре скалы в море. Это даже не дотационный регион, они уверенно развиваются", — подчеркивает бывший сенатор от Сахалинской области Александр Верховский.
"Надо провести публичный опрос на Курильских островах, что думают жители об этом споре. И поставить в этом вопросе жирную точку", — предлагает председатель комитета Сахалинской областной думы по социальной политике Виталий Гомилевский.
Инициативу о проведении на Южных Курилах референдума поддержал и временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Курилы — это российская земля, в этом нет сомнений. Я знаю мнение курильчан по этому вопросу. Мы планируем провести открытый, публичный опрос курильчан, с тем чтобы эту дискуссию прекратить", — обещает и.о. сахалинского губернатора Валерий Лимаренко.
А вот что говорят сами курильчане:
- Наша территория — она должна быть наша территория. Спора здесь не должно быть никакого.
- Да какое мнение может быть?! Наши, русские острова.
Они согласны дружить и быть добрыми соседями. Рады гостям — японцев, приехавших в рамках безвизового обмена, на островах принимают с большим почетом.
Погост — одно из важнейших мест для посещения японскими делегациями. Родственники приезжают навестить могилы тех, кто жил здесь до середины 1940-х, и не менее четырех раз в год здесь проходят поминальные церемонии.
В островных школах географию здесь изучают по правильным картам, где Южные Курилы — в границах Российской Федерации. Кунашир, Итуруп, Шикотан и никак не Хабомаи, а острова Малой Курильской гряды по-русски.
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