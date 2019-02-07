Подольск: приемная мать подозревается в убийстве ребенка и фиктивном браке

В Подмосковье задержали опекунов избитого до смерти трехлетнего мальчика. Ребенок скончался в реанимации подольской больницы. Под подозрением оба супруга. Кстати, отношения в семье, где воспитывались шестеро детей, в том числе трое приемных, оказались, мягко говоря, запутанными. Следователи выяснили: брак между опекунами был фиктивным, а на подопечных сиротах, похоже, зарабатывали.

С утра в этой многоэтажке в Подольске работают следователи. Пытаются выяснить условия жизни многодетной семьи, в которой от тяжелых травм погиб приемный сын Андрей. Мальчику было три года. Опекунов — 42 летнюю Валентину Рахимову и ее 22-летнего мужа сегодня задержали.

Допрашивают: "Как здесь оказались? — Подозреваюсь в убийстве. — Кого? — Приемного ребенка".

С самого начала в семье путались в показаниях. Валентина Рахимова утверждала, что ребенок просто неудачно упал. Одна из ее родных дочерей из-за двери объясняла травмы судорогами.

Но судмедэксперты настаивали, что характер повреждений насильственный. И вот сегодня появилась, правда, пока не подтвержденная информация: Рахимова признает, что била ребенка. Мол, дети непростые, и нервы сдали.

Семья Рахимовых переехала в этот дом в октябре прошлого года. В небольшой съемной трешке расположились шестеро детей и двое взрослых. Жили закрыто. По крайней мере, никто из соседей и детей на площадке семью вспомнить не может.

Помнят только в управляющей компании. Валентина Рахимова — к своим троим взявшая под опеку еще троих — нашла время устроить скандал из-за проверки счетчиков.

"Она была слегка, конечно, вспыльчива. Очень возмущалась, почему это должны делать собственники, а не управляющая компания", — вспоминает Александр Фролов, генеральный директор управляющей компании.

Сегодня появилась еще одна деталь: брак опекунов был фиктивным.

"Брак был заключен с целью удвоения размера пособий, выплачиваемых государством на опекаемых детей", — сообщила Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Подмосковью.

Молодой человек на самом деле сожитель старшей дочери Валентины. На официальный союз со своей гражданской тещей мужчина решился, скорее всего, ради денег.

"Выплаты на вознаграждение опекуну, приемному родителю в данном случае, составляют около 15-25 тысяч. Важно отметить, что если в приемной семье два приемных родителя — мама и папа, то оба они получают вознаграждение за воспитание приемных детей", — сообщила Юлия Зимина, член Общественной палаты РФ, член Общественной палаты Московской области.

А значит, семья получала от государства ежемесячно более 120 тысяч рублей. Как расходовались эти деньги?

"Дети были обеспечены. Рахимова отчитывалась по всем приобретениям ", — говорит Ольга Орлова, представитель службы опеки и попечительства Подольска.

Так в местной опеке объясняли ситуацию вчера. Сегодня — уголовное дело возбуждено против самих чиновников, их обвиняют в преступной халатности. Желание общаться с журналистами пропало.

Комментировать, возможно, действительно нечего. Служба опеки с семьей могла быть знакома поверхностно.

"Предугадать, что с человеком может случиться, какую грань он может перешагнуть – очень сложно. Особенно всем профилактическим службам, которые видят семью два раз в год и видят ее, предупредив звонком", — отметила Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области.

Двое приемных малышей Рахимовой переведены в другую ресурсную семью. За ее родными дочерями присматривает старшая сестра. Следствие продолжается.