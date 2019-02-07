Вихлянцева принесла первую победу сборной России на Кубке Федераций

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева набрала первый балл за сборную России в матче против команды Дании. В стартовом противостоянии 109 номер мирового рейтинга одержала победу над датской соперницей Кларой Таусон.

21-летняя россиянка добилась победы по итогам двух сетов. Встреча, которая продолжалась 1 час 29 минут, завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:1. Отметим, что Таусон является действующей чемпионкой Открытого чемпионата Австралии в юниорском разряде.

В следующем матче первая ракетка России Дарья Касаткина встретится с Карен Баррицей. А завершится противостояние матчем парного разряда, в котором Россию будут представлять Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова.

Накануне российскими теннисистками была добыта победа со счетом 2:1 над сборной Польши. Напомним, что женская команда России выступает в подгруппе "А" группы 1 в европейско-африканской зоне.