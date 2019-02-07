Чемпионат мира. Конькобежка Воронина выиграла бронзу на дистанции 3000 метров

В немецком городе Инцелль продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. В женской сетке мирового первенства состоялся заезд на дистанции 3000 метров. Новую медаль в копилку сборной России принесла конькобежка Наталья Воронина, завоевавшая бронзу.

Россиянка преодолела дистанцию за 3 минуты 59,992 секунды. Опередили Воронину чешская спортсменка Мартина Сабликова, финишировавшая с результатом 3 минуты 58, 911 секунды, а также представительница Нидерландов Антуанетта де Йонг (3.59,411).

Отметим, что в Топ-10 также вошли еще две представительницы России – Евгения Лаленкова и Елена Сохрякова. Они продемонстрировали восьмой и десятый результаты.

Ранее российские конькобежцы мужской и женской команд также стали обладателями бронзовых медалей.