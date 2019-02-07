Эксперт: Украина не вступит в НАТО, пока не выполнит пять условий

Верховная рада Украины утвердила внесение изменений в конституцию страны, закрепив курс на вступление в ЕС и НАТО. Это никак не приближает Киев к военному альянсу. Об этом в прямом эфире программы "60 минут" заявил бывший представитель Украины при НАТО, генерал-майор в отставке Петр Гаращук.

"Никто пока никуда не вступил. В Альянсе есть специальный механизм, который называется "Годовая национальная программа". Там определено, что государство, которое хочет стать членом НАТО, должно соответствовать пяти параметрам: по политике, экономике, по вопросам обороны и вооруженных сил, по ресурсам, по безопасности и правовым вопросам. Пока почти ничего из этих требований Украиной не выполнено. Сегодняшний шаг говорит не о сближении Украины с НАТО, а только об отдалении от России", — подчеркнул он.

7 февраля Верховная рада обратилась к Парламентской ассамблее НАТО и парламентам стран-членов альянса с просьбой поддержать намерение Украины вступить в него и предоставить План действий по членству в этом военном блоке. Депутаты приняли соответствующее заявление.

Конституционный суд Украины разрешил записать в конституции курс на стремление в НАТО. Но это противоречит Декларации о государственном суверенитете 1990 года, в котором сказано о нейтральном статусе Украины и намерении не принимать участия в военных блоках. Таким образом, изменение конституции "под НАТО" прямо противоречит акту о независимости.

Владимир Путин назвал возможное принятие Украины в состав НАТО прямой угрозой национальной безопасности России и пообещал соразмерно реагировать на расширение военного альянса.