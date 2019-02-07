"Северный поток-2": Меркель и Макрон ссорятся

"Северный поток-2" будет достроен. Европейские интересы в конце концов будут доминировать над американскими", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" член правления Германо-российского форума Мартин Гофман.

"Самое главное для Европы – это европейские проекты, поэтому ссора между Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном не может длиться очень долго. Они зависят друг от друга. Если Меркель и Макрон ссорятся, это представляет опасность для всей Европы. Они не будут рисковать", — считает немецкий эксперт.

Вопреки интересам Германии, Франция намерена поддержать поправки к Газовой директиве Евросоюза, которые препятствуют строительству "Северного потока-2".

Из-за этих разногласий Макрон отменил свою поездку на предстоящую Мюнхенскую конференцию по вопросам безопасности.

"Северный поток-2" — проект газопровода, который соединит Россию и Германию. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск запланирован на конец 2019 года.

В 2018 году советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что "Северный поток-2" угрожает зависимостью от России, и призвал искать альтернативы. По его словам, президента США Дональда Трампа беспокоит, что "Европа добровольно еще больше привязывает себя к российским энергопоставщикам".