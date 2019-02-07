Игрок "Зенита" Мевля отказался переходить в клуб Серии "А"

Защитник санкт-петербургского "Зенита" Миха Мевля принял решение отказаться от идеи перехода в клуб итальянской Серии "А" "Эмполи". На решение игрока оборонительного плана повлияла задержка факса от российского клуба.

Накануне стороны пришли к соглашению о подписании арендного соглашение и все детали были обговорены. Однако, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calciomercato.it, подтверждение на трансфер от клуба с берегов Невы пришло спустя две минуты после закрытия трансферного окна и сделка оказалась не действительной.

В итоге, 28-летний словенец после срыва сделки признался, что больше не рассматривает возможность продолжения карьеры в Италии и сказал своему агенту разорвать договор с итальянским клубом. Мевля останется в "Зените".

Напомним, что защитник стал игроком "сине-бело-голубых" в 2017 году, куда перешел из другого клуба российской премьер-лиги – "Ростова". За "Зенит" он сыграл 43 матча.