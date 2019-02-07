Российские теннисистки выиграли у Дании матч Кубка Федераций

Женская сборная Росси по теннису одержала досрочную победу над командой Дании в рамках Кубка Федераций. Победа в матче стала возможной после того, как первая ракетка России Дарья Касаткина принесла команде второе очко, выиграв свой поединок.

Во второй встрече одиночного разряда Касаткина играла с Карен Бариццей и взяла верх над датской соперницей в двух сетах – 6:0, 6:4. Общая продолжительность поединка составила 1 час 19 минут.

После победы Касаткиной счет в матче стал 2:0 в пользу сборной России. Ранее балл России принесла Наталья Вихлянцева, обыгравшая Клару Таусон. Завершится противостояние России и Дании встречей парного разряда, в котором тандем Маргариты Гаспарян и Анастасии Потаповой сыграет с дуэтом Карен Барицца – Мария Йесперсен.