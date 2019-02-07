В Сирии в бою погиб российский сержант

В Сирии при выполнении боевого задания погиб житель Тихорецкого района Краснодарского края Максим Плетнев. Его похоронили на Родине.

24-летний сержант-десантник погиб 31 января при выполнении боевого задания. 4 февраля его похоронили на тихорецком кладбище.

Родился Михаил Плетнев в станице Терновской. Учился в местной школе, в гимназии; потом поступил в военное училище в Таганроге, сообщает "Интерфакс".