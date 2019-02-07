Россия по буллитам обыграла Финляндию на Еврохоккейтуре

В Ярославле на "Арене-2000" состоялся матч шведского этапа хоккейного Евротура, в котором мужская сборная России встречалась с командой Финляндии. Поединок "красной машины" против "суоми" завершился победой хозяев льда со счетом 3:2.

Хоккеисты финской команды начали встречу по-хозяйски – уже на 28 секунде нападающий Нико Оямяки поразил ворота Ильи Коновалова. Однако ответ в исполнении российской сборной получился достаточно быстрым, когда спустя неполные четыре минуты Илья Михеев сравнял счет. Этот результативный балл стал для него первым в национальной команде.

Впрочем, на этом Михеев не остановился и уже в заключительном периоде – на 45 минуте – оформил дубль и вывел "красную машину" вперед. Однако его голов не хватило для победы в основное время – за восемь секунд до финальной сирены Микко Лехтонен вновь восстановил статус-кво и перевел игру в овертайм.

В дополнительные минуты соперники шайб не забросили и в итоге победитель определялся в серии послематчевых буллитов. В бросках по воротам точнее оказались хоккеисты сборной России – 3:2, победа "красной машины".