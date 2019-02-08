На "Евровидение" от России поедет Сергей Лазарев

Россию на конкурсе "Евровидение - 2019" представит певец Сергей Лазарев. Об этом заявил официальный вещатель конкурса – ВГТРК. Подробности смотрите в программе "Привет, Андрей" в субботу в 17.30 на телеканале "Россия 1".