Дипмиссии Венесуэлы подверглись во многих странах кибератаке

Хакеры атаковали сайты посольств Венесуэлы в разных странах мира, в том числе и в России.

Как передает РИА Новости, в результате масштабной кибератаки перестали загружаться сайты диппредставительств Венесуэлы в РФ, Венгрии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, Франции, Турции, Греции, Италии, Румынии, Португалии, Мексике, Аргентине, Чили, Перу, Китае, Иране, Боливии​​​.

При этом хакеры размещают на взломанных сайтах различные сообщения. Так на сайте посольства Мексики они разместили ложное заявление от имени правительстве страны о поддержке провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.

На сайте посольства Венесуэлы было размещено более нейтральное сообщение – о том, что якобы дипломаты поддерживают переходного процесса, который будет вестись Национальной ассамблеей – оппозиционным парламентом страны.

Позднее сайт перестал загружаться.