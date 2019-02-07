В Институте Пирогова разработали уникальную операцию для детей

Уникальную операцию по восстановлению проходимости полости носа у пациентов с врожденной атрезией хоан разработали и запатентовали специалисты научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова Минздрава России.

Отоларингологи разработали новую методику операции по восстановления проходимости полости носа при врожденной атрезии (отсутствии) хоан, усовершенствовав хоанопластику, без проведения которой пациенты не могут правильно дышать и постоянно испытывали состояние гипоксии. Ранее при операциях использовалась стент-трубка, которую дети были вынуждены носить более полугода. Все это время трубка торчала из носа ребенка и мешала ему есть, пить, разговаривать, постоянно инфицировалась.

Группа ученых под руководством главы клиники оториноларингологии кандидатом медицинских наук Аланом Асмановым разработала реконструктивную операцию с использованием лоскутов собственной слизистой оболочки. Им удалось изолировать вновь сформированный проход – хоану от внешней среды без использования стента.

На несколько первых после операции дней лоскуты слизистой фиксируются силиконовым баллоном, чтобы предотвратить их смещение при дыхании, разговоре и приеме пищи. Срок реабилитации сокращается в 20 и более раз!

"Новая методика существенно менее травматична для юного пациента. Операция занимает всего час-полтора, реабилитация после нее — 3 дня (ранее — 6 месяцев). Кроме того, при этом методе нет необходимости в специальном уходе за полостью носа", — отметил Алан Асманов.

Отсутствие хоан – очень редкая патология. Частичное или полное заращивание хоан – внутренних ноздрей, которые соединяют полость носа с глоткой, встречается у двух новорожденных из тысячи.

Команда хирургов Алана Асманова уже получила патент на изобретение метода хоанопластики с применением аутолоскутов и фиксации их баллоном.