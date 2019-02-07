Кадыров поручил разобраться в драке двух чеченцев в Крыму

В Крыму по подозрению в вымогательстве задержан некто Мурад Саидов. Его доставили в полицию из ресторана города Саки после анонимного звонка о драке. Саидов представился помощником представителя главы Чечни в Крыму Исы Хачукаева. Оценить действия задержанного и разобраться в деле поручил глава Чечни Рамзан Кадыров. При этом он поручил сделать это постпреду региона в Крыму Исе Хачукаеву и депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Саидов не имеет никакого отношения к властям Чечни, заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. РИА Новости приводит подробности задержания Мурада Саидова в Саки. Полиция застала группу вооруженных людей, которые избивали у ресторана чеченского предпринимателя Ибрагима Алиева. Причиной конфликта предпринимателя с группой соотечественников якобы стал отказ Алиева передать Саидову долю в бизнесе.

При этом у задержанного Саидова было изъято огнестрельное оружие и патроны к нему.

"Изъятое у Саидова оружие является травматическим и на него есть все необходимые документы", — написал Рамзан Кадыров в своем канале на Telegram.

По словам главы Чечни, разногласия у участников конфликта возникли на фоне взаимных претензий по бизнесу, которые будут урегулированы в строгом соответствие с законом. Кадыров добавил, что участвовавшие в разбирательстве чеченцы давно знакомы и поддерживали отношения. Кроме того, ни с кем из посторонних в конфликт они не вступали.

Что касается оружия, то добавил Кадыров, у нас в стране на руках у населения миллионы единиц травматического и охотничьего оружия, владение им и его ношение с соблюдением закона не является преступлением.

"Что касается должности заместителя, то Мурад Саидов был одним из помощников постпреда на общественных началах", — добавил в конце Рамзан Кадыров.