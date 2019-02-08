Скандально известный актер Панин попрощался с Россией. Ненадолго
Куда хочет уехать актер Алексей Панин и почему он не хочет общаться с российским ТВ? Подписчики Алексея в Instagram напоминают ему о судьбе еще одного эмигранта, схожего с ним по образу – Павленского.
"Если вы очарованы, проведите пальцем вправо, если нет, то влево и найдите другой профиль". Инструкция особого мобильного приложения. Создано в Литве для поиска подходящей собаки.
По структуре практически дословно повторяет популярный сервис для романтических знакомств. В "тиндере" для животных все точно так же. У каждого свой профиль: имя, возраст, характер, лучшие фото. Если собака нравится, ее отмечают знаком в форме стилизованного сердца. И дальше по правилам — можно сходить на настоящее свидание.
Один нюанс: место определяет животное. И это всегда приют для дворняг. Собственно, такой сервис нужен для ускоренного поиска хозяев для бездомных. Если знакомство пары человек-собака проходит успешно, следует хэппи-энд. Что в настоящем "Тиндере", по статистике, случается довольно редко.
Правда, в отзывах о приложении множество гневных сообщений. Дескать, почему программа работает исключительно на литовском языке? Разработчики оправдываются: за пределами Вильнюса собак через "тиндер" искать пока не получится.
Интересно, что сегодня, просто так совпало, появилась новость, что актер Алексей Панин готовится к эмиграции. Правда, не в Литву, как можно было бы подумать, а в Соединенные Штаты.
"Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ…", — пишет Алексей в своем Instagram под фотографией американской визы. А начинает со слов: "Уан вей тикет". Билет в одну сторону.
Эх, Алексей, Алексей. А ведь раньше в грудь себя бил: патриот мол, до мозга костей. Я сегодня позвонил Алексею. Сказал, что разговаривать с российскими журналистами не желает, видимо намекая, что с Родиной порвал окончательно и бесповоротно.
- Я не общаюсь с российскими журналистами, потому что российское телевидение этой фейк, — говорит актер.
- Леш, ну ты же такой патриот был, сам себя в грудь бил…
- Я ошибался! Я, к сожалению, ошибался.
Интересная сама виза. На нее, кстати, особое внимание обратили интернет-пользователи. Мол, фотография не актуальная уже. Сейчас Панин выглядит куда более помятей, чем на фото, говорят пользователи, да и сфотографировался в майке, что, якобы, не приемлемо для американских властей. Но главное тип визы необычный — П3.
"Что касается одежды. В майке ты там, в пуловере, в джемпере — это уже все равно. Поэтому фото соответствует требованиям посольства. Что касается типа визы категории П. Это редкая категория, потому что у наших сограждан это Б1, Б2, в основном", — говорит эксперт визового центра Елена Дорощенко.
Виза типа П3 дается актерам, музыкантам, творческим деятелям под конкретный проект в США. То есть делаем вывод: Панин едет творить. И, возможно верит, что сможет остаться там навсегда.
"Это все категория не эмиграционной визы, то есть не позволяет эта виза находится там безлимитированно. И не позволяет там оставаться и так далее. То есть это все не эмиграционная категория, подразумевающая что человек, приедет, сделает соответствующий проект, дела и уедет обратно в страну своего постоянного гражданства", — продолжает Елена Дорощенко.
Вот что интересно: на странице скандального артиста, под самим постом с визой и цитатой по Лермонтову развернулся нешуточный, как говорит молодежь, треш. Кто-то называет Панина русофобом, кто-то (далее не эфирные выражения, которые не могу произнести), ну а кто-то называет его обыкновенный хайпажером, который уже не знает, как о себе заявлять.
"Ну, сексуальные скандалы с Паниным себя исчерпали, он уже приелся, и последний скандал не вызвал никакого эффекта, и резонанса в прессе. Поэтому ему нужно было что-то новенькое. И вот он это новенькое придумал", — говорит PR-специалист Антон Вуйма.
Пока Панин якобы пакует чемоданы, его читатели в Instagram напоминают ему о судьбе еще одного эмигранта, схожего с ним по образу. Не могу не процитировать: "Леха, ты там не чуди, а то будет как с тем персонажем Павленским. США — провинция-с, наши приколы про "нагадить в рояль" могут и не понять".
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