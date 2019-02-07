Ученым удалось научить пчел арифметике

Команда французских и австралийских ученых провела эксперимент, в ходе которого научила рабочих медоносных пчел складывать и вычитать. В непростом обучении участвовали 14 насекомых, их заставили выполнить 100 тренировочных заданий.

В ходе исследования биологи научили различать желтый и голубой цвета, служившие символами сложения или вычитания.

Специально для эксперимента для пчел построили Y-образный лабиринт с одним входом, рядом с которым поочередно устанавливали картинки с одной, двумя или четырьмя фигурами разных цветов. Голубой цвет означал сложение, желтый – вычитание.

Пчелам при выходе из лабиринта надо было выбрать правильный ответ из двух вариантов. При сложении на изображении должно было быть на одну фигуру больше, чем на картинке у входа. В случае вычитания — соответственно, на одну фигуру меньше.

Если насекомое выбирало правильный ответ, ее вознаграждали каплей сахара. В случае неправильного – маленькой дозой горького хинина.

После 100 тестов пчелам устроили "экзамен", по результатам которого им не давали ни хинина, ни сахара. Насекомым нужно было дважды сложить и дважды вычесть, а правильные и неправильные ответы каждый раз меняли местами.

Результаты оказались поразительными. В большинстве тестов насекомые дали правильные ответы в 63 процентах случаях. В задачах на сложение количество правильных ответов достигало 72,1 процента, в упражнениях на вычитание – 67,9 процента.

Ученые уверены, что пчелы гораздо умнее, чем принято считать, и что их ответы в арифметических задачах никак не могли быть случайными.