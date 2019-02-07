"Химки" на выезде обыграли "Будучность" в баскетбольной Евролиге

Подмосковные "Химки" добились победы над черногорской "Будучностью" в рамках очередного тура баскетбольной Евролиги – престижнейшего соревнования континента среду клубов. Баскетболисты из Подмосковья нанесли хозяевам поражение со счетом 98:90.

"Желто-синие" выиграли три партии из четырех и на протяжении большей части матча контролировали игру. В составе "Химок" самым результативным игроком стал Джордан Микки, набравший 25 очков. У "Будучности" Норрис Коул сделал дабл-дабл, набрав 20 очков и совершив 11 подборов.

Для химчан данная победа в Евролиге стала второй кряду. Всего в их активе восемь побед. С этими показателями "Химки" располагаются на 12 строчке турнирной таблице.