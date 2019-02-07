Названа предварительная причина гибели ребенка в салоне машины в Калуге

Занимающиеся делом о гибели шестилетнего ребенка в запертой машине в Калуге следователи назвали предварительной причиной трагедии неисправную проводку. Место происшествия сняли на видео.

ЧП произошло около 12:30 в четверг, 7 февраля, рядом с железнодорожной больницей на улице Болотникова. Беременная мама в сопровождении супруга отправилась на прием к врачу, а шестилетнего сына оставили в Audi с заведенным двигателем. У этой модели аккумулятор расположен под задним сиденьем, и именно там, как можно судить по кадрам, и произошло возгорание.

Перебравшегося на переднее сиденье мальчика из салона вытащили очевидцы трагедии — у него были обожжены руки и нижняя часть лица, он надышался едким дымом. Несмотря на помощь врачей спасти жизнь малышу не удалось.

Во время осмотра следователи обнаружили оплавившийся аккумулятор и прогоревшее заднее сиденье, что и навело их на мысль о коротком замыкании как причине пожара. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", максимальная санкция которой — до двух лет лишения свободы.