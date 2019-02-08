Шведов пугают российскими учениями. Комментарий военного эксперта

Шведов снова пугают Россией, утверждая, что наша страна готовится к большой войне на основании того, что Москва регулярно проводит масштабные учения. Это вывод сотрудников института оборонных исследований.

Потенциального противника в Швеции не назвали, но заявили, что он размером "с Китай или НАТО". Шведских аналитиков при этом не смутило то, что западные армии, включая их собственную, постоянно проводят точно такие же учения, и закупки оружия никто в той же самой Швеции не отменял.

В России подчеркнули, что Запад как обычно спекулирует на российской угрозе, тем более что наша страна совершенствует оборонительные, а не наступательные системы вооружений, и в отличие от США и НАТО никому не угрожает.

В интервью телеканалу "Россия 24" эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин объясняет, почему нас так боятся шведы и почему Россию постоянно хотят в чем-то обвинить.