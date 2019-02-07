Румянцев занял четвертое место на конькобежном чемпионате мира

Российский конькобежец Александр Румянцев остановился в шаге от бронзовой медали чемпионата мира, который проходит в немецком Инцелле. 32-летний россиянин занял четвертое место на дистанции 5000 метров.

Победу в заезде одержал норвежский спринтер Сверре Лунде Педерсен, который продемонстрировал рекорд катка – 6 минут 7,16 секунды. Второе место занял голландец Патрик Руст, отставший от победителя на 4,53 секунды. Замкнул тройку Свер Крамер – еще один представитель Нидерландов (+5,36). Отставание Румянцева составило 6,58 секунды.

Отметим, что помимо Румянцева в десятку лучших конькобежцев вошли также еще два российских спортсмена: Сергей Трофимов и Данила Семериков, которые финишировали седьмым (+8,94) и восьмым (+9,42) соответственно.

Напомним, что ранее российскими конькобежцами было завоеваны три бронзовые медали: две из них – в командном спринте, еще одна – в одиночном женском заезде.