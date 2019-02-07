Вокалисту Smashing Pumpkins вернули гитару, украденную 30 лет назад
51-летнему лидеру американской рок-группы Smashing Pumpkins вернули гитару, которую неизвестный украл у него 30 лет назад. Оказалось, легендарный инструмент более 10 лет простоял нетронутым в подвале рядовой семьи из Мичигана. Гитара вернулась к Коргану исключительно благодаря случайности, сообщает Rolling Stone.
"Это она", — произнес побледневший Корган, когда ему передали инструмент, с помощью которого был записан первый альбом Smashing Pumpkins "Gish" (1991). Гитару украли у Коргана сразу после концерта в Сент-Эндрю-Холле в 1992 году.
Все произошло так быстро, что ни музыкант, ни охрана не успели среагировать. Корган объявлял награду в 10 тысяч долларов за возвращение гитары, однако никто не откликнулся.
Спустя более 15 лет после этого инцидента легендарную гитару увидела на распродаже жительница Детройта Бет Джеймс. Разумеется, женщина не знала, что инструмент когда-то был украден у знаменитого музыканта. Ей просто понравился внешний вид гитары, американка приобрела ее за 200 долларов и поставила в подвал, где та простояла более 10 лет.
Спустя годы об инструменте внезапно вспомнила взрослая дочь Бет, которая очень хотела купить джакузи, ноу нее не было на это денег. Тогда женщина решила продать все ненужные вещи в доме, среди которых оказалась гитара, на которой все эти годы никто ни разу не играл.
Подруга американки отметила, что инструмент похож на легендарную гитару Билли Коргана, которой музыкант лишился много лет назад. Владелица "сокровища" не могла в это поверить, но все же написала музыканту в Фейсбук. Тот не ответил.
Тогда американки написали основателю продюсерской компании Sound Royalties Алексом Хейшем, который когда-то работал с Корганом. Тот связал женщин с артистом.
Стоимость такой гитарой Fender, как та, что американки передали лидеру Smashing Pumpkins, сегодня составляет около 600 долларов.
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