В МИД Венесуэлы заявили о хакерском взломе их сайтов в разных странах

Сайт посольства Венесуэлы в России был взломан, заявили в диппредставительстве этой страны. В посольстве назвали эти действия международным киберпреступлением. Решено прекратить публикацию информации, пока не будет восстановлена кибербезопасность.

Ранее газета "Насьональ" сообщала, что неизвестные хакеры взломали сайты девяти посольств Венесуэлы в разных странах и разместили там заявление в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который 23 января назначил себя исполняющим обязанности президента. Тогда же действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США, сообщают РИА Новости.

Ранее в четверг спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил о том, что его страна настаивает на сложении полномочий Николасом Мадуро. По его словам, время для диалога с Мадуро давно прошло.