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7 февраля 201923:56

"Краснодар" продал Кристиана Куэву в "Сантос"

fckrasnodar.ru

Футбольный клуб "Краснодар" объявил о переходе полузащитника сборной Перу Кристиана Куэвы в бразильский "Сантос". Официально о сумме трансфера и сроках соглашения не сообщается. Однако по данным бразильских СМИ перуанец обошелся "рыбам" в семь миллионов долларов.

О состоявшейся сделке сообщил официальный сайт краснодарского клуба. 27-летний перуанец покинул краснодарский коллектив спустя полгода выступлений в российской премьер-лиге. Он выступал за "быков" с июля 2018 года, куда он перешел из другого бразильского клуба "Сан-Паулу".

За время игры в "Краснодаре" Куэва провел 23 матча, став автором одного забитого гола и четырех результативных передач.

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