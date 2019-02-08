В посольстве РФ в Лондоне назвали вбросом информацию о третьем участнике инцидента в Солсбери

В российском посольстве в Лондоне назвали вбросом информацию о третьем участнике инцидента в Солсбери.

Британская газета The Daily Telegraph накануне сообщила: есть некий Сергей Федотов, который причастен к отравлению Скрипалей, и он до сих пор может находиться на территории Соединенного Королевства.

В российской дипмиссии заявили, что цель этого вброса — отвлечь внимание от проблем с Брекзитом. Тем более, что за почти год британские следователи так и не озвучили никаких реальных фактов и не ответили ни на один официальный запрос российской стороны.

"Это уже не новая информация. Она появилась впервые в октябре, потом как-то все затихло. Но дело в том, что вот эти все утечки ничего не добавляют к общей картине. По-прежнему, мы не имеем никакой информации о ходе расследования, а прошел уже почти год, мы не имеем доступа к Скрипалям и, самое главное, что мы никак не можем проверить никакие результаты, включая, так называемый, "новичок", который якобы был использован в Солсебри для отравления Скрипалей. Так что, с точки зрения посольства, тема никак не движется, а с точки зрения политических отношений, мы не видим никакой открытости, так сказать, и транспорентности со стороны британских спецслужб", — сказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.