Логинов – третий в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Канаде

В канадском Кэнморе мужской индивидуальной гонкой стартовал седьмой этап Кубка мира по биатлону. Российский биатлонист Александр Логинов занял призовое третье место по итогам преодоления 15-километровой дистанции.

Первое время продемонстрировал норвежец Йоханнес Бе, результат которого составил 35 минут 27,9 секунды. На огневом рубеже он отстрелял чисто. Второе место занял еще один представитель норвежского биатлона – Ветле Шостад Кристиансен, отставание которого при двух промахах составило 2 минуты 10,2 секунды. Логинов приехал к финишу спустя 2 минуты и 41 секунду, также смазав два выстрела.

Кроме Логинова в Топ-20 лучших спортсменов "индивидуалки" канадского этапа также вошли еще три россиянина: Евгений Гараничев финишировал на 14 месте, Эдуард Латыпов – на 15, Александр Поварницын – на 18.

Напомним, что организаторы соревнований пошли не несколько изменений в проведении этапа из-за низкой температуры – 20-километровая дистанция была сокращена до 15, а вместо одной минуты штрафа за промахи спортсменам добавлялось по 45 секунд.