В Перми объявлен в розыск директор частного приюта для престарелых "Надежда"

В Перми объявили в розыск директора частного приюта для престарелых. Из заведения эвакуировали 12 постояльцев, которых персонал просто заморил голодом. К тому же проживали старики в антисанитарных условиях, без необходимой медицинской помощи.

120 на 80. Впервые за последний месяц 92-летний пенсионер выспался и не жалуется на давление. Анатолий Коротаев бывший пациент частного приюта "Надежда". Туда его заточил собственный внук — неходячий дедушка стал в тягость семье. Спасенный с ужасом вспоминает о практически "тюремных" условиях содержания.

"Лучше повеситься было, чем там находиться. Отрава, а не питание. Суп непонятно какой, блевать сразу тянет", — говорит Анатолий Каратаев.

Продукты, из которых готовили старикам, хранились прямо на полу рядом с унитазом. Эти снимки сделаны накануне во время спецоперации по вызволению 12 человек, клиентов приюта.

"Пациенты все были лежачие, слабые, не ухоженные, постельное белье не поменяно, абсорбирующее тоже. Голодные, обезвоженные", — говорит главная медсестра Пермского геронтопсихологического центра Ксения Габдрахманова.

Семь человек сейчас размещены в геронтологических центрах. Среди них Надежда Ребрина. Ее родственников найти не удалось, тех, кто узнал старушку, просят связаться с министерством социального развития.

"Многие находились в состоянии достаточно тяжелом, угрожающем жизни и здоровью, и пять человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения, потому, что им потребовалась помощь", — говорит заместитель министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников.

Изначально этот приют для пожилых людей на улице Гиринской носил название "Мария", но из-за многочисленных нарушений был закрыт. Вместо того, чтобы их устранить собственник сменил юридический адрес и название, и продолжил предоставлять услугу под именем "Надежда".

"Надежде" избежать наказания сбыться не суждено. Краевая прокуратура продолжает проверку пансионата. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Были выявлены нарушения в сфере соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью", — заместитель прокурора Индустриального района города Перми Ирина Махнева.

Сегодня в пансионат приехали судебные приставы, у них на руках постановление, запрещающее использовать здание для проживания людей пожилого возраста.

"Опечатывать здание мы не будем. Будут вручены требования об административной ответственности и постановление о возбуждении", — судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по ИПРД Пермского края Вероника Фукалова.

Вручить документы сегодня не удалось, некому. Ворота "Надежды" закрыты на замок, а значит приставы приедут сюда вновь. В любом случае владелец пансионата установлен и данные его у спецслужб есть.