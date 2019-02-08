В Перми объявлен в розыск директор частного приюта для престарелых "Надежда"
В Перми объявили в розыск директора частного приюта для престарелых. Из заведения эвакуировали 12 постояльцев, которых персонал просто заморил голодом. К тому же проживали старики в антисанитарных условиях, без необходимой медицинской помощи.
120 на 80. Впервые за последний месяц 92-летний пенсионер выспался и не жалуется на давление. Анатолий Коротаев бывший пациент частного приюта "Надежда". Туда его заточил собственный внук — неходячий дедушка стал в тягость семье. Спасенный с ужасом вспоминает о практически "тюремных" условиях содержания.
"Лучше повеситься было, чем там находиться. Отрава, а не питание. Суп непонятно какой, блевать сразу тянет", — говорит Анатолий Каратаев.
Продукты, из которых готовили старикам, хранились прямо на полу рядом с унитазом. Эти снимки сделаны накануне во время спецоперации по вызволению 12 человек, клиентов приюта.
"Пациенты все были лежачие, слабые, не ухоженные, постельное белье не поменяно, абсорбирующее тоже. Голодные, обезвоженные", — говорит главная медсестра Пермского геронтопсихологического центра Ксения Габдрахманова.
Семь человек сейчас размещены в геронтологических центрах. Среди них Надежда Ребрина. Ее родственников найти не удалось, тех, кто узнал старушку, просят связаться с министерством социального развития.
"Многие находились в состоянии достаточно тяжелом, угрожающем жизни и здоровью, и пять человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения, потому, что им потребовалась помощь", — говорит заместитель министра социального развития Пермского края Дмитрий Санников.
Изначально этот приют для пожилых людей на улице Гиринской носил название "Мария", но из-за многочисленных нарушений был закрыт. Вместо того, чтобы их устранить собственник сменил юридический адрес и название, и продолжил предоставлять услугу под именем "Надежда".
"Надежде" избежать наказания сбыться не суждено. Краевая прокуратура продолжает проверку пансионата. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
"Были выявлены нарушения в сфере соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства, создающих угрозу жизни и здоровью", — заместитель прокурора Индустриального района города Перми Ирина Махнева.
Сегодня в пансионат приехали судебные приставы, у них на руках постановление, запрещающее использовать здание для проживания людей пожилого возраста.
"Опечатывать здание мы не будем. Будут вручены требования об административной ответственности и постановление о возбуждении", — судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела по ИПРД Пермского края Вероника Фукалова.
Вручить документы сегодня не удалось, некому. Ворота "Надежды" закрыты на замок, а значит приставы приедут сюда вновь. В любом случае владелец пансионата установлен и данные его у спецслужб есть.
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