Цифровизация российских школ уже не мечта, а реальность

Более сотни разработок для цифровизации российских школ показывали в Москве на выставке, которая открылась в павильоне "Космос" на ВДНХ. Уже сейчас школа не та, что 20 или даже 10 лет назад. Интерактивные доски, электронный дневник. А еще в образовательный процесс прорываются дополненная и виртуальная реальность. Какой станет школа будущего?

Путешествие по военному пункту связи. Для обычного школьника — мечта. Но в цифровом формате все возможно. Приложение имитирует работу любого оборудования в высоком разрешении. Теперь и в обычном классе.

Отечественные производители взяли курс на модернизацию российских школ. На выставочном форуме новейшие разработки. "Ростех" — гигант промышленной отрасли. Теперь на службе образованию. Создать с нуля умную школу. Проект всероссийский, а значит — приоритетный.

Специалисты разработали целый комплекс. Современные технологии сразу на пороге школы. Теперь чтобы попасть в образовательное учреждение нужно будет пройти цифровой контроль. Новый прибор распознает человека по радужной оболочке глаза. Достаточно посмотреть в камеру. Доступ посторонним в школу ограничен.

"Взор" — так называется прибор. Может идентифицировать до 40 человек в минуту.

В целом на форуме представили более ста новейших разработок. Интегрировать технические новинки в образовательную систему и, в прямом смысле слова, продвинуть учебный процесс уже не планы на будущее, реальность.

Главная задача образовательного проекта создать максимально комфортные условия для каждого российского школьника и раскрыть потенциал ребенка.

Отечественная новинка — карьерный навигатор. Проложит путь от школьной скамьи до рабочего места. Стоит лишь пройти тест, он определит область ваших интересов. Следующий этап выбор профессии и предприятия. И даже виртуальная прогулка по месту работы. Ведь если шагать в будущее, то смело и без оглядки.