Ученые предупреждают о захлестнувшей мир эпидемии перфекционизма

Команда европейских ученых бьет тревогу: по их мнению, мир охвачен эпидемией перфекционизма, которая может привести к довольно тяжелым последствиям. Особенно ей подвержены миллениалы, то есть, те, кто родились после 1981 года.

Группа психологов опросила более 25 тысяч человек в возрасте от 15 до 49 лет, две трети из которых были женщины, а также проанализировали 77 исследований, выпущенных за последние четверть века.

Выяснилось, что с 1990 года количество перфекционистов в мире резко возросло.

"Такое количество помешанных на контроле, качестве и целеустремленности людей не окружало нас никогда", — отметили психологи.

По мнению ученых, перфекционизм – опасное заболевание, которое может вызывать у людей депрессию, тревожность, пищевые расстройства, а также приводить к алкоголизму и даже суициду.

Причем чем старше становится человек, тем, с одной стороны, сильнее обостряется его тяга к перфекционизму, а с другой, они становятся менее организованными.

Ученые советуют, прежде всего, со скепсисом относиться к модели "идеальной жизни", которую транслируют соцсети, СМИ и реклама, а также научиться относиться снисходительно к окружающим, прежде всего, к детям.

"Есть большая разница между тем, чтобы показывать ребенку, как можно учиться на ошибках, и тем, чтобы уничтожать его морально за каждую оплошность", — отмечают исследователи.