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8 февраля 201900:49

Кубок Федераций. Гаспарян и Потапова принесли России "сухую" победу над Данией

EPA

Женская сборная России по теннису успешно завершила матч Кубка Федераций против команды Дании. В заключительном противостоянии тандем россиянок Маргарита Гаспарян – Анастасия Потапова довел преимущество команды до "сухих" 3:0.

В поединке парного разряда россиянки одержали победу над датскими соперницами Карен Баррицей и Марией Йесперсен. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. Для достижения победы российским теннисисткам понадобилось провести на корте 1 час 1 минуту.

Ранее победу за сборную России одерживали Дарья Касаткина и Наталья Вихлянцева.

Таким образом, теперь сборной России, выступавшей в подгруппе "А" группы 1 зоны Европа/Африка, предстоит провести стыковой матч с победителем группы "В". Поединок состоится 9 февраля.

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