Евротур. Хет-трик Коваржа помог сборной Чехии обыграть Швецию

В шведском Стокгольме на стадионе "Ховет" состоялся второй матч хоккейного Евротура, в котором хозяева этапа потерпели поражение от сборной Чехии. Поединок завершился крупной победой чешских хоккеистов со счетом 5:2.

Хоккеисты "Тре крунур" вышли вперед уже на третьей минуте встречи после гола Эмиля Бемстрема. Тем не менее, игроки Чехии смогли выправить положение благодаря голу Марека Квапила. А в скором времени чешский нападающий Ян Коварж поочередно забил три шайбы и фактически предрешил исход встречи. В заключительные минуты матча соперники обменялись голами Иржи Секача и Йонатана Давидссона и завершили встречу при счете 5:2 в пользу чехов.

Таким образом, сборная Чехии благодаря крупной победе набрала три очка и возглавила турнирную таблицу шведского этапа Евротура. Россия, накануне по буллитам обыгравшая Финляндию, занимает второе место с двумя баллами. Финны – третьи с одним очком, шведы замыкают таблицу с нулем баллов.