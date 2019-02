На "Евровидении-2019" Россию вновь представит Сергей Лазарев

Россию на конкурсе "Евровидение – 2019" представит певец Сергей Лазарев. Об этом заявил официальный вещатель конкурса – ВГТРК.

Это второе участие Лазарева в международном конкурсе песни "Евровидение": три года назад (в 2016) ему удалось занять третье место с песней "YOU ARE THE ONLY ONE". Песня до сих пор остаётся международным хитом. По результатам зрительского голосования она получила первое место, но по правилам "Евровидения" результаты суммируются с оценкой международного экспертного жюри.

"Это абсолютно другой Сергей Лазарев, такого Сергея Лазарева в Европе еще не видели", — заявил певец в интервью "России 1". — Я не поеду за реваншем, чтобы кому-то что-то доказать – нет. Нет, здесь — про музыку, про то, что есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене Евровидения!"

"Евровидение" пройдет в этом году в мае в Израиле, в Тель-Авиве. Транслировать конкурс будет телеканал "Россия". Продюсером номера Сергея Лазарева, как и в 2016 году, выступит Филипп Киркоров.

Первый и второй полуфиналы состоятся 14 и 16 мая соответственно, а финал конкурса 18 мая 2019 года.

Детали и эксклюзивные подробности зрители нашего канала (телеканала "Россия") узнают в субботу в 17:30, в специальном выпуске программы "Привет, Андрей".