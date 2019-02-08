Гол Черышева помог "Валенсии" добиться ничьей с "Бетисом"

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России по футболу Денис Черышев помог своему клубу добиться ничейного результат в выездном матче полуфинала Кубка Испании против "Бетиса". Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

"Летучие мыши" к 55 минуте проигрывали со счетом 0:2 после голов Лоренсо Морона и Хоакина Санчеса, однако валенсийцы смогли свести матч к ничьей. Автором первого гола стал Черышев, который провел мат без замен, а уже в компенсированное главным арбитром время Кевин Гамейро установил окончательный счет.

Теперь соперники проведут ответный полуфинальный поединок в Валенсии. Матч состоится 28 февраля.

Напомним, что в параллельной паре полуфиналистов борьбу за путевку в решающий поединок ведут "Барселона" и "Реал", которые накануне в "класико" также разошлись миром – 1:1. Ответная встреча состоится на поле "Королевского клуба" 27 февраля.