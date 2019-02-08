Постпред РФ при ООН: США и НАТО увеличивают поставки оружия в Косово

Наращивание поставок оружия и техники военным в Косове происходит при содействии США и ряда стран НАТО. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, США и некоторые страны НАТО содействуют косовоалбанским военным, увеличивая им поставки оружия и техники.

Он акцентировал внимание на том, что решение о переводе Сил безопасности в полноценную косовскую армию (соответствующее решение принял парламент Косова 14 декабря) представляет собой грубое нарушение положения резолюции Совбеза ООН. Поэтому если Приштина создает вооруженные силы, миссия НАТО в Косове (KFOR] должна будет их разоружить.

Но, по его словам, напротив, те, кто должен этому препятствовать, всеми силами поощряют создание армии. Она, кстати, будет состоять примерно из пяти тысяч военнослужащих (еще три – резерв), передает ТАСС.

В январе этого года накануне своего визита в Белград президент России Владимир Путин дал интервью сербским СМИ. В частности, он отметил, что превращение Сил безопасности Косова в полноценную армию может серьезно обострить обстановку в регионе.

"Ведь очевидно, что подобный шаг воспринят проживающими в этой провинции сербами как прямая угроза их безопасности. И в целом он чреват серьезными рисками обострения обстановки в регионе. Едва ли в интересах ЕС закрывать глаза на подобные односторонние акции, грубо нарушающие международное право, особенно если в Брюсселе рассчитывают и в дальнейшем выполнять свои посреднические обязанности в диалоге между Белградом и Приштиной", — уверен глава государства.