Россиянин Имадаев заключил контракт с UFC

Российский боец смешанного стиля Зелим Имадаев будет выступать в Абсолютном бойцовском чемпионате. Россиянин заключил с бойцовской организацией контракт на участие в четырех поединках. Бойцу уже ищут соперника по первому бою.

"Имадаев подписал контракт с UFC на четыре боя, — сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов, слова которого приводит ТАСС. – Он будет выступать в весовой категории 77 килограмм. Пока поединок не назначен, сейчас идет подбор соперника"

Ранее Имадаев провел восемь поединков по правилам ММА и одержал победу в каждом из них. Примечательно, что каждый из боев он завершал нокаутом для своих соперников. Прежним местом его выступлений была такая организация как Fight Night Global.