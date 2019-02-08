Первые российские наблюдатели прилетят в Киев 11 февраля

11 февраля в Киев прилетят первые российские наблюдатели для мониторинга предстоящих выборов президента Украины. Наблюдатели состоят в миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По данным "Коммерсанта", первыми прилетят Кристина Богданова из Российского фонда свободных выборов и Елизавета Борисова из Российского общественного института избирательного права.

Издание уточняет, что кандидатуры Богдановой и Борисовой вряд ли были выбраны случайно. Мужчин из России украинские пограничники часто разворачивают, объясняя это соображениями безопасности или вовсе без объяснения причин, передает "Интерфакс".

О том, что наблюдателей будут фильтровать по принципу гражданства, еще 9 января объявил глава МИД Украины Павел Климкин. В феврале президент Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ пограничникам не пускать в страну россиян, которые будут находиться в составе наблюдателей ОБСЕ.

7 февраля депутаты Верховной рады Украины одобрили закон, запрещающий россиянам, а также лицам, предложенным российской стороной, быть официальными наблюдателями на любых украинских выборах.

Из Вашингтона (в лице спецпредставителя США по Украине Курта Волкера) Киеву уже намекнули, что заигрываться в демократию всё же не стоит: "Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае это позволяет людям ставить под сомнение выборы".

О том, как ведут себя украинские политики перед выборами, смотрите передачу "Вечер с Владимиром Соловьевым".