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8 февраля 201905:48

Всяко бывает в жизни: Познер о своей вере в Бога

Global Look Press

Тележурналист Владимир Познер, несмотря на свои атеистические взгляды, не исключает, что может поверить в существование Бога.

"Я исхожу из того, что слова "никогда" или "невозможно" нужно очень редко употреблять. Всяко бывает в жизни", — заявил сам журналист в эфире программы "Абонент доступен" на латвийском интернет-канала mix tv

Познер привел пример с советским строем, который сейчас он осуждает, хотя в свои 20 лет он этого бы не сделал.

Что касается веры в Бога, то есть поверит он или нет, то это, по его словам, "маловероятно, но неправильно будет сказать, что этого произойти не может". На вопрос, что может убедить его в существовании Бога, Владимир Познер ответить затруднился, сообщает РИА Новости.

В мае 2017 года, когда российского блогера Руслана Соколовского приговорили к условному наказанию за то, что тот ловил покемонов в храме, Познер написал, что он атеист и считает, что Бога нет. "Я не то чтобы бегаю кругом и кричу "нету, нету" с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений", — написал тогда журналист.

В октябре прошлого года Владимир Познер наравне с Владимиром Соловьевым и Андреем Малаховым стал одним из самых авторитетных российских журналистов. В исследовании "Образ журналиста в массовом сознании россиян" говорилось, что личные качества журналистов вообще являются важным критерием для оценки их деятельности. Так, подавляющее большинство ответивших считают, что российским репортерам свойственна смелость, чувство юмора и упорство. Единственное отрицательное качество, которое приписали представителям второй древнейшей профессии – наглость и назойливость.

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