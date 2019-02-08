Тимошенко передала в полицию доказательства подкупа избирателей Петром Порошенко

Действующий президент Украины покупает голоса избирателей. С таким заявлением выступила его конкурент в предвыборной гонке Юлия Тимошенко.

И вот теперь она передала доказательства в полицию. Это в эфире местного телевидения подтвердил глава МВД Украины и обещал все проверить, сообщает "Россия 24".

В свою очередь, "Блок Порошенко" утверждает, что лидер "Батькивщины" тоже не без греха. И пакет документов для силовиков, якобы, уже собирают.

По словам Арсена Авакова, у них уже более 800 обращений о нарушениях в ходе кампании и 19 уголовных дел.

Грязными эти выборы на Украине назвал лидер "Оппозиционной платформы". Виктор Медведчук также прокомментировал слова о покушении, которое на него могут готовить в Киеве. Заявил, что угроза расправы не заставит его отказаться от борьбы за мир в Донбассе.