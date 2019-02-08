Президент "Барселоны": нужно готовиться к уходу Месси

Президент испанской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу поделился планами на дальнейшее развитие клуба. Он признался, что клубу нужно учитывать, что в скором времени Лионель Месси может объявить о завершении карьеры.

"Однажды Месси сообщит нам о том, что он завершает карьеру и "Барселона" должна быть готова к будущему, — приводит слова главы "Барсы" Чемпионат.Com со ссылкой на ВВС. – В клуб пришли молодые футболисты, ведь нам необходимо продолжать победную историю. Мы ответственны за это".

"В моем распоряжении еще два сезона, которые я буду у руля клуба. Мне нужно оставить "Барселону" в хорошем состоянии. Мне хочется, чтобы у меня была возможность сказать своему преемнику: "Это наше наследие".

Напомним, что 31-летний Месси выступает за основной состав каталонского клуба с 2003 года. На взрослом уровне аргентинский нападающий провел за "Барсу" всю свою карьеру.