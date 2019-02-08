Два очка Свечникова принесли "Каролине" победу над "Баффало"

За океаном стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В первом матче дня "Каролина Харрикейнз" на выезде обыграла "Баффало Сэйбрз". Поединок завершился со счетом 6:5 в пользу "ураганов".

Основное время матча завершилось ничейными 5:5, а победу "Каролина" добыла уже в дополнительное время. Отметим, что в составе победителей двумя набранными очками отметился российский нападающий Андрей Свечников, дважды выступавший в роли ассистента. Теперь в его активе 23 результативных балла.

После сыгранного матча "Каролина" набрала 60 очков и поднялась на девятую строчку в Восточной конференции. "Ураганы" обошли в таблице как раз своего сегодняшнего соперника – "Баффало", который с 59 баллами опустился на 10 место Востока.

В еще одном матче дня "Флорида Пантерз" одержала победу над "Питсбург Пингвинз" со счетом 3:2. Одну из шайб "пантер" забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Кроме того, помог своему "Лос-Анджелес Кингз"и Илья Ковальчук, который успешно исполнил послематчевый буллит в игре против "Филадельфии Флайерз". Встреча завершилась победой "королей" со счетом 3:2.