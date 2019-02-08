В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 и 24 февраля в Москве ограничат продажу алкогольных напитков.

В столичной мэрии сообщили, что спиртное нельзя будет приобрести в торговых точках рядом с местами, где пройдут массовые мероприятия.

Кроме того, нельзя будет купить алкоголь и напитки в стеклянной таре в торговых точках, слабоалкогольные напитки, соки, лимонады и воду в стеклянной таре, сообщает ТАСС.

Эта мера в дни государственных праздников уже традиционная и направлена на профилактику травм и различного рода правонарушений.