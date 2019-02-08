Тренер "Химок" Куртинайтис: все решила "умная" концовка

Литовский специалист Римас Куртинайтис, тренирующий подмосковный баскетбольный клуб "Химки", похвалил своих подопечных после победы над черногорской "Будучностью" в Евролиге (98:90). Наставник отметил, что команда была явно собранна и допустила минимум ошибок в трудном поединке.

"Рад, что нам удалось контролировать матч все 40 минут, хотя в первой и второй четвертях ситуация была "пятьдесят на пятьдесят", — цитирует главного тренера официальный сайт "Химок". – Особенно нам удалась концовка, которую провели умно. Это очень важный момент, который упустили в некоторых предыдущих матчах".

"Особо хотелось бы отметить количество потерь, их всего семь, хотя обычно теряем мяч около 14 раз. Этот фактор помог нам сегодня выиграть. Хочу поблагодарить игроков за очень хорошую игру в непростом месте. Знали, что на этой арене отличные болельщики, которые эмоционально поддерживают свою команду, а "Будучность", в свою очередь, дома показала уверенную игру, обыграв такие хорошие команды, как ЦСКА и "Реал", и это вызывало наше беспокойство", — сказал Куртинайтис.

"Мы не заглядываем далеко, а смотрим только на ближайший матч. Понятно, что для попадания в плей-офф нам нужно одержать много побед, но движемся шаг за шагом, и я просто рад сегодняшней победе. Шансы у нас еще есть, и мы постараемся этими шансами воспользоваться, это наша цель", – заключил наставник подмосковного клуба.