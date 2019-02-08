Сергей Бобровский помог "Коламбусу" обыграть "Аризону"

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на выезде одержал победу над клубом "Аризона Койотиз". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Голкипер победителей Сергей Бобровский отразил 29 бросков по своим воротам. Его партнер по команде нападающий Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

В другом матче игрового дня вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин сделал 21 сэйв, но это не спасло его команду от гостевого поражения в поединке с "Нэшвилл Предаторз". Встреча завершилась победой "хищников" в овертайме со счетом 3:2. Российские нападающие Александр Радулов и Денис Гурьянов остались без очков.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Миннесота Уайлд" – "Эдмонтон Ойлерз" – 1:4, "Чикаго Блэкхокс" – "Ванкувер Кэнакс" – 4:3 ОТ, "Калгари Флэймз" – "Сан-Хосе Шаркс" – 2:5.