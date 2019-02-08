Российские фристайлисты стали третьими в командных соревнованиях на чемпионате мира

В американском Парк-Сити (штат Юта) продолжается чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Российские фристайлисты завоевали бронзу в командных соревнованиях в лыжной акробатике.

Россияне Станислав Никитин, Максим Буров и Любовь Никитина показали результат 296,74 балла​​​. Победу одержали швейцарцы (303,08), вторыми стали китайцы (297,82).

Отметим, что данная дисциплина в рамках чемпионатов мира была проведена впервые.